Brexit, sfuma accordo a luglio: intesa ancora lontana (Di giovedì 23 luglio 2020) (Teleborsa) – Niente accordo sul dopo Brexit entro fine luglio, come il Governo di Boris Johnson auspicava, ma porte ancora aperte sulla possibilità di un’intesa con l’UE “per settembre”. Lo ha detto il Capo negoziatore britannico, David Frost, in una nota diffusa a conclusione di un nuovo round di colloqui, a Londra, con il team guidato dall’omologo di Bruxelles, Michel Barnier. Frost rivendica comunque progressi su alcuni punti accreditando un approccio più flessibile alla controparte, ma ammette che vi sono ancora distanze significative. E riferisce che “colloqui informali” riprenderanno a Londra il 17 agosto. Più scettico il Capo negoziatore europeo per il quale un accordo sulle relazioni post ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Brexit sfuma Brexit, sfuma accordo a luglio: intesa ancora lontana Teleborsa Brexit, sfuma accordo a luglio: intesa ancora lontana

(Teleborsa) - Niente accordo sul dopo Brexit entro fine luglio, come il Governo di Boris Johnson auspicava, ma porte ancora aperte sulla possibilità di un'intesa con l'UE "per settembre". Lo ha detto ...

(Teleborsa) - Niente accordo sul dopo Brexit entro fine luglio, come il Governo di Boris Johnson auspicava, ma porte ancora aperte sulla possibilità di un'intesa con l'UE "per settembre". Lo ha detto ...