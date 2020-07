Brescia, bimbo morto in piscina: per l'autopsia è annegamento (Di giovedì 23 luglio 2020) Brescia, 23 luglio 2020 - E' morto per annegamento il bambino deceduto domenica in una piscina comunale di Brescia dopo essersi tuffato in acqua. L'agenzia Ansa riportano che lo confermano fonti della ... Leggi su ilgiorno

SkyTG24 : Bimbo annegato in piscina a Brescia, autopsia esclude malore - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Bimbo annegato in piscina a Brescia, autopsia esclude malore - leone52641 : RT @SkyTG24: Bimbo annegato in piscina a Brescia, autopsia esclude malore - alberto_pilotto : RT @SkyTG24: Bimbo annegato in piscina a Brescia, autopsia esclude malore - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Bimbo annegato in piscina a Brescia, autopsia esclude malore -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia bimbo Brescia, bimbo morto in piscina: per l'autopsia è annegamento IL GIORNO Bimbo annegato in piscina a Brescia, autopsia esclude malore

Secondo il medico legale, il piccolo sarebbe rimasto sott’acqua tra i due e i tre minuti. Intanto, la procura ha iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo sette persone, i ...

Brescia, bimbo morto in piscina: per l'autopsia è annegamento

Brescia, 23 luglio 2020 - E' morto per annegamento il bambino deceduto domenica in una piscina comunale di Brescia dopo essersi tuffato in acqua. L'agenzia Ansa riportano che lo confermano fonti della ...

Secondo il medico legale, il piccolo sarebbe rimasto sott’acqua tra i due e i tre minuti. Intanto, la procura ha iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo sette persone, i ...Brescia, 23 luglio 2020 - E' morto per annegamento il bambino deceduto domenica in una piscina comunale di Brescia dopo essersi tuffato in acqua. L'agenzia Ansa riportano che lo confermano fonti della ...