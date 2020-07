Bortuzzo, pena ridotta ai due aggressori in Appello (Di giovedì 23 luglio 2020) La Corte di Appello di Roma ha ridotto a 14 anni e 8 mesi di carcere la pena per gli autori del ferimento del nuotatore Manuel Bortuzzo avvenuto a Roma nel febbraio del 2019. In primo grado Lorenzo... Leggi su ilmessaggero

Ultime Notizie dalla rete : Bortuzzo pena Chiesti 16 anni di carcere per i due ragazzi che hanno ferito Manuel Bortuzzo Fanpage.it Manuel Bortuzzo, 16 anni di carcere per i due ragazzi che lo hanno ferito

Confermata la richiesta di condanna per i due attentatori che ferirono il giovane nuotatore nell’agguato all’Axa il 3 febbraio 2019. La sentenza di secondo grado è prevista per il prossimo 23 luglio.

Il prossimo 23 luglio sarà il giorno della sentenza d'appello del caso Bortuzzo. La procura generale ha chiesto la conferma dei 16 anni di reclusione già stabiliti in primo grado per i due ragazzi, Lo ...

