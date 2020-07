Bonus "salva ristoranti" da 5 mila euro a fondo perduto, la proposta della ministra Bellanova (Di giovedì 23 luglio 2020) Un Bonus «salva ristoranti» da circa 5000 euro a fondo perduto diretto ai 180mila esercizi pubblici della ristorazione al fine di garantire un’immediata iniezione di liquidità nel sistema, favorire... Leggi su feedpress.me

sole24ore : Bellanova propone un bonus “salva ristoranti” da 5000 euro e a fondo perduto - PoliticaNewsNow : Fase 3, Coldiretti: 'Bonus 'salva ristoranti' da crack di 34mld' - GBBauditor : RT @sole24ore: Bellanova propone un bonus “salva ristoranti” da 5000 euro e a fondo perduto - Moixus1970 : RT @sole24ore: Bellanova propone un bonus “salva ristoranti” da 5000 euro e a fondo perduto - corgi_lover : RT @sole24ore: Bellanova propone un bonus “salva ristoranti” da 5000 euro e a fondo perduto -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus salva

Gazzetta del Sud

Un bonus «salva ristoranti» da circa 5000 euro a fondo perduto diretto ai 180mila esercizi pubblici della ristorazione al fine di garantire un’immediata iniezione di liquidità nel sistema, favorire i ...Una sconfitta indolore per il Napoli, quella contro il Parma per 2-1 è un K.O. che non influisce sulla classifica degli azzurri, già certi della qualificazione alla prossima Europa League. Per un gioc ...