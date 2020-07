Bonus incentivi auto: la Lombardia propone fino a 18mila euro (Di giovedì 23 luglio 2020) Quando l'incentivo è doppio gli automobilisti ballano? L'occasione di prospetta propizia: ovvero quando al Bonus statale si somma quello regionale, o cittadino. Vale, varrebbe come vedremo in seguito, ... Leggi su corrieredellosport

creditosportivo : @Art_Bonus come accedere ai finanziamenti agevolati.Eduardo Gugliotta,Responsabile Incentivi ICS,ne ha parlato al w… - RovigoOggi : - Investireoggi : Incentivi auto 2020, è il momento dell’Audi: offerte su 8 modelli con bonus fino a 6.500 euro - Si tratta di 58 var… - infoiteconomia : Incentivi Auto 2020, i modelli Audi che accedono al bonus - ENEAOfficial : RT @CosterGroup: Vi segnaliamo i #Webinar “Incentivi 2020: #ecobonus, #sismabonus, bonus casa, bonus facciate, bonus 110%, conto termico e… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus incentivi

InvestireOggi.it

Per gli scooter si può richiedere già dal 22 luglio, con contributi fino a un massimo di 3mila euro, mentre per le auto si dovrà aspettare il primo agosto Da mercoledì 22 luglio è possibile ricevere i ...Ricapitolando, l'incentivo statale per le auto con emissioni di CO2 da ... benzina in classe Euro 2 o inferiore o Diesel Euro 5 o inferiore per una elettrica il bonus sarebbe di 8.000 euro. In teoria ...