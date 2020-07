Bonetti: “Lavoro femminile sia priorità del Governo” (Di giovedì 23 luglio 2020) La ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, pone l’accento sul lavoro femminile e propone nuovi incentivi Elena Bonetti, ministra per le pari opportunità e la famiglia, commenta il piano europeo per il Recovery Fund affermando che si tratta di una grande opportunità per l’Italia. Per questo motivo “dobbiamo essere seri, concreti, responsabili e decidere quali riforme avviare. Dobbiamo investire in tecnologie riconciliando produttività e ambiente, in innovazione, in semplificazione e infrastrutture.” ha annunciato la ministra. In particolar modo la Bonetti focalizza il proprio impegno nell’incentivo al lavoro femminile. “Bisogna promuovere il ruolo femminile perché diventi protagonista nel Paese ... Leggi su zon

