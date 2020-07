Bologna, si ferma Tomiyasu: lesione al bicipite femorale (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Bologna ha reso noto le condizioni fisiche del difensore Tomiyasu, uscito anzitempo nel match contro l’Atalanta di martedì scorso: “Gli esami cui è stato sottoposto Takehiro Tomiyasu hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro, con tempi di recupero di circa due settimane”. FOTO: Transfermarkt L'articolo Bologna, si ferma Tomiyasu: lesione al bicipite femorale proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

