Bologna, primo trapianto di parte del fegato al posto della milza (Di giovedì 23 luglio 2020) A Bologna, al Policlinico Sant'Orsola, è stato eseguito un intervento chirurgico che si è valso un posto anche sull'American Journal of Transplantation, la rivista trapiantologica più importante a livello internazionale, grazie alla sua unicità al mondo. Per la prima volta è stato eseguito un trapianto eterotopico di fegato parziale. I chirurghi hanno trapiantato al posto della milza una porzione di fegato del paziente, vale a dire in un posto diverso da quello del fegato.L'impianto è stato eseguito prelevando una piccolissima porzione di fegato del donatore vivente al posto della milza del ... Leggi su blogo

