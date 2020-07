Bollettino oggi giovedì 23 luglio: contagi, morti, guariti e numeri regione per regione (Di giovedì 23 luglio 2020) Ecco il Bollettino dell’emergenza coronavirus, regione per regione, aggiornato a giovedì 23 luglio. Prosegue come ogni pomeriggio l’attività di analisi della curva epidemiologica a livello nazionale attraverso il lavoro del Ministero della Salute in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità. Sono 306 i nuovi casi di contagio, in rialzo rispetto ai 282 registrati nella giornata di ieri. I decessi sono 10 (ieri 9) mentre i guariti sono 214 (ieri 197). I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 60.311 contro i 49.318 di ieri mentre aumenta il numero degli attualmente positivi: quest’oggi si contano 82 malati in più. 1 paziente in più in terapia intensiva. ECCO ... Leggi su sportface

