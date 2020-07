Bollettino Coronavirus oggi 23 luglio: 306 nuovi casi e 10 morti (Di giovedì 23 luglio 2020) Sale ancora il numero dei nuovi contagiati da Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati della Protezione civile sono 306, a fronte dei 282 di ieri. Le nuove vittime sono invece 10, ... Leggi su gazzetta

