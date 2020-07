Bollettino coronavirus del 23 luglio: aumentano i contagi (Di giovedì 23 luglio 2020) Il nuovo Bollettino sull’epidemia di coronavirus mostra un aumento dei nuovi casi nelle ultime 24 ore. Molte le preoccupazioni dopo l’uscita del nuovo Bollettino emesso dal Ministero della Salute riguardo l’andamento dell’epidemia di coronavirus. I nuovi casi diagnosticati nelle ultime 24 ore sono 306, 24 in più rispetto al giorno precedente. Purtroppo si registrano ancora 10 decessi dovuti al COVID, mentre i guariti sono 214. Il numero complessivo di casi in Italia è 245.338. I dati pubblicati dal Ministero mostrano che la curva epidemiologica continua a salire ormai da tre giorni. Per questo motivo molti comuni italiani stanno imponendo limitazioni ai locali notturni e ai bar. LEGGI ANCHE >>> Muore in ospedale per il Covid, scambiano la salma: “Non ... Leggi su bloglive

