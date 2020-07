Bitdefender rilascia la miglior linea di soluzioni per la sicurezza consumer mai realizzata (Di giovedì 23 luglio 2020) Milano, 23 luglio 2020 – Bitdefender, azienda leader mondiale nella sicurezza informatica che protegge oltre 500 milioni di sistemi al mondo, è orgogliosa di annunciare la nuova edizione, ulteriormente arricchita e potenziata, di quella che è riconosciuta a livello internazionale la miglior soluzione di sicurezza informatica, con l’obiettivo di contrastare l’impennata senza precedenti delle minacce online e la crescente situazione di incertezza che sta caratterizzando questo 2020.Per rispondere ai cambiamenti scatenati dalla pandemia di coronavirus che hanno reso il mondo più vulnerabile che mai agli attacchi informatici, la linea di soluzioni dedicate ai consumatori di Bitdefender si è ulteriormente evoluta ... Leggi su pantareinews

smartphone_ita : Bitdefender rilascia la miglior linea di soluzioni per la sicurezza consumer mai realizzata per contrastare l’ondat… - giannifioreGF : #Bitdefender rilascia la miglior linea di soluzioni per la sicurezza consumer mai realizzata: - hacker_journal : #Bitdefender rilascia la nuova linea di soluzioni per la sicurezza consumer -

Ultime Notizie dalla rete : Bitdefender rilascia Bitdefender rilascia la nuova linea di soluzioni per la sicurezza consumer hackerjournal.it Facebook Messenger, ecco come bloccare l'app da sguardi indiscreti su iPhone e iPad

23 LUG Apple rilascia la Beta 3 di iOS 14 ... Si installa in pochi clic ed è uno strumento ideale per scenari di assistenza... 23 LUG Bitdefender, nuova versione per contrastare l'ondata di crimini ...

Apple rilascia la Beta 3 di iOS 14, iPadOS 14 ma anche tvOS 14, watchOS 7 e macOS 11 Big Sur. Le novità

Apple rilascia come ogni step di roadmap di sviluppo che si rispetti ... GoPro HERO8 e tutti gli Echo (anche -53%) Bitdefender, nuova versione per contrastare l'ondata di crimini informatici ...

23 LUG Apple rilascia la Beta 3 di iOS 14 ... Si installa in pochi clic ed è uno strumento ideale per scenari di assistenza... 23 LUG Bitdefender, nuova versione per contrastare l'ondata di crimini ...Apple rilascia come ogni step di roadmap di sviluppo che si rispetti ... GoPro HERO8 e tutti gli Echo (anche -53%) Bitdefender, nuova versione per contrastare l'ondata di crimini informatici ...