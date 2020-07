Bernardeschi, novità sul futuro: cambia agente e… anche squadra? (Di giovedì 23 luglio 2020) Quale futuro per Federico Bernardeschi? La domanda sorge spontanea dopo una stagione non certo esaltante con la Come scriv e soprattutto dopo la decisione di affidarsi a un procuratore diverso rispetto all'avvocato Giuseppe Bozzo, artefice del suo ultimo trasferimento dalla Fiorentina proprio al club bianconero nella finestra estiva del calciomercato nel 2017.Per l'esterno juventino si aprono diversi scenari: anche il cambio di maglia...Bernardeschi: cambio agente e... anche squadracaption id="attachment 804592" align="alignnone" width="384" Bernardeschi (getty images)/captionCome scrive calciomercato.com, oltre al cambio di agente - e in tal senso si fa forte il nome di Federico Pastorello - per Bernardeschi potrebbe ... Leggi su itasportpress

infoitsport : La Gazzetta dello Sport: 'Bernardeschi, tempo di novità: prima l'agente, poi Napoli?' - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ? FORMAZIONI - #LuisAlberto, Pjanic, Okaka, Bernardeschi, Pereiro: le novità #Higuain non convocato! ?? - SOSFanta : ? FORMAZIONI - #LuisAlberto, Pjanic, Okaka, Bernardeschi, Pereiro: le novità #Higuain non convocato! ?? - Bennid22 : RT @n_bianconere: #Juventus le ultime novità di formazione #Juve #ForzaJuve #FinoAllaFine - n_bianconere : #Juventus le ultime novità di formazione #Juve #ForzaJuve #FinoAllaFine -

Ultime Notizie dalla rete : Bernardeschi novità Juventus-Lecce: bianconeri per consolidare la vetta BetStars News – Italia