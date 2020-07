Bernardeschi cambia agente. Contatti con Pastorello (agente di Meret) e Branchini (Di giovedì 23 luglio 2020) Uno dei nomi caldi del mercato è quello di Federico Bernardeschi, accostato anche al Napoli per l’operazione Milik-Juve. La Gazzetta dello Sport scrive che Federico “ha voglia di voltar pagina e si prepara a decisioni importanti nelle prossime settimane”. A cominciare dal cambio dell’agente. Il rapporto con Beppe Bozzo è in fase di esaurimento. E ad occuparsi del suo futuro, compreso l’eventuale rinnovo con la Juve o l’approdo in altro luogo, sarà il nuovo incaricato. Fu Bozzo a negoziare con i bianconeri l’ingaggio da 4 milioni netti a stagione. “Ora quel contratto in scadenza tra due anni verrà rinnovato e migliorato oppure sarà argomento di contrattazione per la prossima meta? Ad occuparsene sarà il nuovo ... Leggi su ilnapolista

napolista : Bernardeschi cambia agente. Contatti con Pastorello (agente di Meret) e Branchini Sulla Gazzetta. Sarà il nuovo pro… - Marco562017 : @CarloAl87550029 @giampdisan Inzaghi ha una squadra collaudata, non cambia modulo per un Bernardeschi qualsiasi, co… - tancredipalmeri : Mica tanto ‘idea Pochettino per la Juventus indiscrezione dall’Inghilterra’. Scritto 72 ore fa su @TuttoMercatoWeb… - iamattia : Comunque è inutile mandare via i catorci come Khedira e Ramsey e i giocatori ignobili come Rugani, Matuidi e Bernar… - Juveprimoamore3 : @lipagush Bernardeschi senza un'idea di gioco, non vede la porta e non vede il gioco. Ma il suo problema e' la test… -

Ultime Notizie dalla rete : Bernardeschi cambia Bernardeschi cambia agente. Contatti con Pastorello (agente di Meret) e Branchini IlNapolista JUVE, NE MANCANO TRE FORTI

Ci sono ancora delle gare da fare, ma l'attenzione della dirigenza è già proiettata alla prossima stagione che inizierà subito a ridosso di questa. E' innegabile che si stiano cercando dei rinforzi im ...

Sportitalia - La Juve ha il sì di Milik, ora il Napoli è costretto ad accordarsi: i dettagli

Ma Milik gradisce molto la Juve e oggi ha intenzione di resistere, fermo restando che il mercato cambia ogni giorni e vive anche di ... la Juve vorrebbe inserire Bernardeschi che non è troppo convinto ...

Ci sono ancora delle gare da fare, ma l'attenzione della dirigenza è già proiettata alla prossima stagione che inizierà subito a ridosso di questa. E' innegabile che si stiano cercando dei rinforzi im ...Ma Milik gradisce molto la Juve e oggi ha intenzione di resistere, fermo restando che il mercato cambia ogni giorni e vive anche di ... la Juve vorrebbe inserire Bernardeschi che non è troppo convinto ...