Benji: "Sono stato intubato per una rara malattia. Ho pensato di perdere tutto" (Di giovedì 23 luglio 2020) “Esattamente 6 anni fa, uno stile di vita sbagliato e il troppo fumo (sigarette e non solo) mi spedirono per due interminabili settimane intubato in terapia intensiva con una rara malattia chiamata istiocitosi polmonare”. Benjamin Mascolo, cantante divenuto noto grazie al duo musicale - ora sciolto - Benji e Fede, affida a Instagram una lunga riflessione. Sono trascorsi 6 anni dal suo ricovero in ospedale, in seguito al quale decise di cambiare stile di vita.“Non mi Sono mai sentito così vicino dal perdere tutto quello che stavo inseguendo”, scrive Benji, ora pittore, sul social network, “Una volta dimesso pesavo 10 kg in meno, non riuscivo a camminare e parlare contemporaneamente e il parere ... Leggi su huffingtonpost

Benji_Mascolo : La mia ragazza ha imposto questa regola dove ogni volta che dico qualcosa di negativo su me stesso (es.: “odio la m… - HuffPostItalia : Benji: 'Sono stato intubato per una rara malattia. Ho pensato di perdere tutto' - martaehyg : Io prima di conoscerli stannavo Sabrina Caprenter... E la stanno ancora, è iconic ma molto underrated E tra gli it… - infoitsalute : Benji, foto shock: 'Sono stato intubato in terapia intensiva' - Biabeltrao19 : RT @paulinegrasm: Ciao @Benji_Mascolo come stai? Sono un fan del Brasile e scrivo libri su Wattpad, come il libro da badboy SIN che immagin… -