Beni culturali, reperto archeologico torna in Iraq. La statuetta rischia di cadere ma Franceschini la prende al volo. Salvata due volte (Di giovedì 23 luglio 2020) Il nucleo dei carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Udine ha ritrovato, durante un’indagine, il reperto archeologico che raffigura la ‘Dea Madre‘, un manufatto di terracotta di 7mila anni fa appartenente alla civiltà mesopotamica ‘Halaf’. La cerimonia di restituzione da parte del ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, all’ambasciatrice dell’Iraq in Italia, Safia Taleb Al-Souhail. Durante la foto di rito la statuetta ha rischiato di cadere mentre l’ambasciatrice la sollevava per mostrarla ai giornalisti, ma il ministro Franceschini l’ha presa al volo salvandola così una seconda volta. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano

AgCultNews : Italia-Iraq, al lavoro per rafforzare lotta al traffico illecito di beni culturali @ItalyinIraq @ItalyMFA @_MiBACT… - gnomini : RT @apri_la_mente: Oggi Camilla ha conseguito la Laurea in Conservazione e Restauro de Beni Culturali con 110 con lode. Sono un padre pieno… - Uffstamp1 : #Tropea candidata #CapitaleitalianadellaCultura2021 #Tallini sottolinea il valore dell'ok del #Consiglioregionale - morettire : RT @apri_la_mente: Oggi Camilla ha conseguito la Laurea in Conservazione e Restauro de Beni Culturali con 110 con lode. Sono un padre pieno… - zarlino : @Cardocan1 @MorettiPatri Mica potevano essere marci solo la scuola, la sanità e i beni culturali. -