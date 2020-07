Bella l’estate, ma vespe e calabroni sono sempre in agguato, ma quali farmaci usare? Ecco i consigli degli allergologi (Di giovedì 23 luglio 2020) Con l’estate e l’arrivo del caldo, siamo ufficialmente nella stagione in cui è maggiore il rischio di essere punti da api, vespe, calabroni e altri insetti. Continua la campagna di informazione ‘Punto nel vivo’, patrocinata da FederAsma e Allergie Onlus-Federazione italiana pazienti ed in vista delle tanto sospirate vacanze dopo i mesi di lockdown, gli allergologi danno alcuni consigli su come difendersi dalle punture, riconoscere le reazioni ed i rimedi per poter intervenire. Normalmente la puntura degli imenotteri (api, vespe, calabroni) causa una reazione attorno alla sede della puntura caratterizzata da dolore, gonfiore e rossore che in genere si attenua nel giro di poche ore. In base alla sensibilità individuale i sintomi ... Leggi su meteoweb.eu

_Barbara_04 : Della mia infanzia non mi restava altro che l'estate. Le vie strette che sbucavano nei campi da ogni parte, di gior… - FrangiaEstrema : Che bella l'estate, 27 gradi percepiti, ore 8:42 - l_patrizia : @niccotweex @ValeriaDL_83 Aggiungo La bella estate e Dialoghi con Leucò. Per ultimo, Il mestiere di vivere. - rumba_magica : Mi sono messa la crema per il corpo dopo la doccia e sono più appiccicosa di prima. No, ma bella l'estate. - diribesnero : Bella l’estate, dormire con le finestre aperte e con il rumore del vicino di casa che scatarra in giardino -

Ultime Notizie dalla rete : Bella l’estate Rio della «Casa di carta» accolto in Costa Smeralda con «Bella Ciao» Corriere TV