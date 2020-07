Belen Rodriguez tuona: “Chi ha tradito, verrà tradito. A chi ti ha fatto soffrire, sarà fatto di peggio” (Di giovedì 23 luglio 2020) Non c’è che dire: Belen ha deciso di scrivere parole ben poco concilianti che, secondo Dagospia, hanno un destinatario chiaro anche se non nominato direttamente. Stefano De Martino: “Karma – si legge in una Instagram story della showgirl argentina -. Chi ti ha tradito, verrà tradito. A chi ti ha mentito, mentiranno, chi ti ha illuso, verrà illuso, chi ti ha offeso, verrà offeso. A chi ti ha fatto soffrire, verrà fatto di peggio. Perché così sono le regole del gioco“. “Belen medita vendetta. Dite a De Martino di toccarsi prima di leggere la story della showgirl”, il commento di Dagospia. Intanto su Chi le foto della ... Leggi su ilfattoquotidiano

