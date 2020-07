Belen Rodriguez, la signora in rosso: curve mozzafiato nella foto in bikini (Di giovedì 23 luglio 2020) Belen Rodriguez appare sensuale e raggiante davanti all’obiettivo fotografico per sponsorizzare i nuovi modelli di un noto brand di intimo. La giusta reazione alle indiscrezioni sentimentali che la riguardano. Mentre i pettegolezzi su di lei impazzano, Belen Rodriguez pensa al lavoro. La showgirl argentina è ancora protagonista della stagione estiva per quanto riguarda la sua … L'articolo Belen Rodriguez, la signora in rosso: curve mozzafiato nella foto in bikini è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

