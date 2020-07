Belen Rodriguez Instagram, arriva la “frecciatina” social a Stefano De Martino? (Di giovedì 23 luglio 2020) In questi ultimi giorni la showgirl Belen Rodriguez sta facendo molto parlare di sè. Dopo la sua storia d’amore con il ballerino Stefano De Martino, la bella argentina sembra pronta a rincominciare con Gianmaria Antinolfi. I due si stanno godendo l’estate 2020 tra baci e serate divertenti. Tra un evento e l’altro, Belen ha deciso però di condividere con i suoi followers una frase, decisamente particolare, sul “karma”. Sì, avete capito bene. Poche ore fa su Instagram Belen Rodriguez ha pubblicato una storia che non è passata inosservata. Le parole della showgirl sono una riflessione generale sulla vita e il destino? Oppure sono una “frecciatina” a qualcuno in particolare? Leggi ... Leggi su urbanpost

