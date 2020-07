Belen Rodriguez e Stefano De Martino si incontrano in aeroporto, ma non si salutano (VIDEO) (Di giovedì 23 luglio 2020) Gli indizi sembrano esserci tutti, compreso il fatto che la madre di lei avesse smesso di seguire lui su Instagram. Ora pare esserci anche una prova in più: i rapporti tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, dopo la rottura sentimentale, sono quantomeno gelidi. La prova in questione è fornita da un VIDEO che potete guardare cliccando sulla foto in apertura. Nelle immagini registrate all'aeroporto di Milano, si vede Belen arrivare direttamente da Ibiza con il figlio Santiago. Ad aspettarli Stefano, il quale però sembrerebbe essere bellamente ignorato dall'ex moglie, mentre è calorosamente abbracciato dal piccolo. Nessun abbraccio, nessun contatto, niente di niente, tra gli ex coniugi. Belen ... Leggi su blogo

infoitcultura : Belen Rodriguez e Stefano De Martino s’incontrano in aeroporto: ecco cosa è accaduto - DonnaGlamour : Belen e Stefano si rivedono in aeroporto: il gesto non passa inosservato - zazoomblog : Belen Rodriguez e Stefano De Martino s’incontrano in aeroporto: ecco cosa è accaduto - #Belen #Rodriguez #Stefano… - FQMagazineit : Belen Rodriguez e Stefano De Martino s’incontrano in aeroporto: ecco cosa è accaduto - clikservernet : Belen Rodriguez e Stefano De Martino s’incontrano in aeroporto: ecco cosa è accaduto -