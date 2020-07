Belen Rodriguez, brutto gesto dinnanzi al figlio. Cos’è successo? (Video) (Di giovedì 23 luglio 2020) Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono protagonisti indiscussi del gossip di quest’estate. La storia d’amore tra i due, che fino a pochi mesi fa sembravano più uniti che mai, è ormai un lontano ricordo. Tanto lontano che, nelle ultime ore, la Rodriguez ha riservato all’ex un atteggiamento davvero poco educativo per il figlio Santiago che ha assistito a tutto. Giunta in aeroporto a Milano, dove Stefano De Martino la aspettava per prendere il figlio, Belen Rodriguez ha fatto praticamente finta di non vedere la mano che l’ex compagno le aveva porto per salutarla. Un gesto che non è passato inosservato e che sta facendo il giro del web grazie ad un Video girato da un paparazzo. Vediamo ... Leggi su kontrokultura

