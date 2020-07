Belen e Stefano incontro in aeroporto ma lei non lo saluta sotto gli occhi di Santiago (Foto) (Di giovedì 23 luglio 2020) Questa volta Belen sembra non riuscire a far finta di niente, ce l’ha con Stefano De Martino e dall’incontro in aeroporto sembra evidente (Foto). Belen Rodriguez è tornata da Ibiza per registrare la nuova puntata di Tu si que vales; Stefano adesso è più libero dopo l’ultima puntata di Made in Sud. Sarebbe tutto perfetto, ma lo è solo per non far mancare al piccolo Santiago sia l’amore della mamma che del papà. Per il resto tra Belen e Stefano sembra ci sia il gelo. La showgirl argentina ha sofferto molto e continua a stare male a causa del suo ex marito. Nessuno conosce tutta la verità sulla seconda separazione ma a giudicare dal video postato da Very ... Leggi su ultimenotizieflash

angiuoniluigi : RT @fanpage: 'Ti chiama la mamma di Belen? E cambia numero sient a me' L'ex suocera di De Martino non gradisce affatto la battuta. La reazi… - fanpage : 'Ti chiama la mamma di Belen? E cambia numero sient a me' L'ex suocera di De Martino non gradisce affatto la battut… - Elisa60388018 : RT @blindedgabs: Belén ha fatto benissimo a non salutare Stefano in aeroporto. Dopo tutto quello che ha fatto mi sembra anche il minimo det… - Elisa60388018 : RT @marikuzzz: secondo me il figlio di Stefano e Belén diventerà un figo pazzesco - Elisa60388018 : RT @drinkthiscola: La mamma di Belen ha smesso di seguire Stefano su instagram. ???????? -