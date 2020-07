Belen e Stefano De Martino, gelido incontro in aeroporto: il video (Di giovedì 23 luglio 2020) Belen e Stefano De Martino, gelido incontro in aeroporto: il video Il gossip dell’estate è sicuramente rappresentato dalla clamorosa rottura tra Belen e Stefano De Martino. In queste settimane si sono susseguite numerose voci sulle reali cause della separazione, con l’indiscrezione che vedrebbe il bel ballerino impegnato in un flirt con Alessia Marcuzzi. Un nuovo capitolo in questa tormentata love story è ora rappresentato dall’incontro tra De Martino e la showgirl argentina in aeroporto a Milano. Un incontro tutt’altro che cordiale, e che dimostra come i rapporti tra i due siano davvero freddi. Nel ... Leggi su tpi

gossipblogit : La mamma di Belen Rodriguez smette di seguire Stefano de Martino sui social: ecco perché (VIDEO) - blogtivvu : La mamma di Belen Rodriguez non segue Stefano De Martino dalla prima rottura (ma il web è convinto del contrario) ??… - zazoomblog : Belen e Stefano incontro in aeroporto ma nessun saluto – VIDEO - #Belen #Stefano #incontro #aeroporto - blogtivvu : La mamma di Belen Rodriguez non segue Stefano De Martino dalla prima rottura (ma il web è convinto del contrario) - zazoomblog : Gelo tra Stefano e Belen in aeroporto: lei rifiuta la mano davanti a Santiago - #Stefano #Belen #aeroporto:… -