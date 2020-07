Belen e Stefano De Martino: alta tensione in aeroporto – Video (Di giovedì 23 luglio 2020) Belen Rodriguez e Stefano De Martino s’incontrano in aeroporto: lei torna da Ibiza per lasciargli Santiago. Atmosfera glaciale tra i due, Video. Belen Rodriguez e Stefano De Martino si rivedono in aeroporto, ma l’atmosfera è tutt’altro che idilliaca. Lei, di ritorno da Ibiza per l’amico Mattia Ferrari e il figlio Santiago, mostra un’esperessione serissima. Più … L'articolo Belen e Stefano De Martino: alta tensione in aeroporto – Video è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

