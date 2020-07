Belen attacca: “Chi ha tradito viene tradito”. La Marcuzzi risponde (Di giovedì 23 luglio 2020) Dopo la ricostruzione dei primi incontri tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, Belen non rimane in silenzio e lancia una velenosa frecciata che sembra essere indirizzata proprio all’ex marito e alla collega. Il settimanale Chi ha raccontato i retroscena del primo incontro tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, sul set realizzato dal giornale … L'articolo Belen attacca: “Chi ha tradito viene tradito”. La Marcuzzi risponde proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

"Karma", scrive Belen in una storia su Instagram. La showgirl argentina aggiunge. "Chi ti ha tradito, verrà tradito. A chi ti ha mentito, mentiranno, chi ti ha illuso, verrà illuso, chi ti ha offeso, ...Belen Rodriguez contro Stefano De Martino? La showgirl lancia una frecciatina social in cui si parla di tradimento: “Karma, chi ha tradito….” Belen Rodriguez torna a colpire. La showgirl è tornata all ...