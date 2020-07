Belen asfalta De Martino: “Chi ti ha tradito, verrà tradito” (Di giovedì 23 luglio 2020) Parole pesanti come macigni quelle che Belen Rodriguez ha pubblicato sulle storie di Instagram e il riferimento al suo ormai ex marito Stefano De Martino non può che essere lampante: parole durissime contro il tradimento: ed ecco che l’ipotesi della causa della rottura fra i due torna prepotentemente a galla. Il post è apparso, guarda caso, quando il settimanale Chi ha pubblicato le foto di Stefano De MartinoArticolo completo: Belen asfalta De Martino: “Chi ti ha tradito, verrà tradito” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

