Beautiful anticipazioni: Hope chiama Phoebe Beth, si renderà conto che è davvero lei?

Scopriremo finalmente la verità sulla piccola Beth? Siamo vicini alla rivelazione che cambierà tutto? Per il momento ancora no! Le nostre anticipazioni di Beautiful ci rivelano la trama della puntata di domani 24 luglio 2020, l'ultima puntata della settimana in compagnia della soap di Canale 5 che poi tornerà il lunedì pomeriggio! Come avrete visto, continuano le indagini sulla morte di Emma ma per il momento, nessun sospetto su Thomas. Ci sono però ben tre persone che si sono rese conto che quello che è successo potrebbe esser stato causato da Thomas. Xander, Zoe e Flo sanno bene che Thomas potrebbe aver causato l'incidente di Emma, ma il ragazzo nega…Nel frattempo Liam e Steffy, anche se sono molto dispiaciuti per quello che è successo, hanno deciso ...

