Beatrice Valli vittima di bodyshaming dopo la terza gravidanza: “Hai ancora da smaltire” (Di giovedì 23 luglio 2020) Beatrice Valli non ci sta e sbotta dopo gli ultimi messaggi pieni di offese che le sono stati recapitati sui social. Il motivo? Secondo qualcuno sarebbe ancora troppo gonfia dopo la terza gravidanza. La furia di alcuni hater contro Beatrice Valli si è scatenata in seguito ad un video in cui la ex corteggiatrice di … L'articolo Beatrice Valli vittima di bodyshaming dopo la terza gravidanza: “Hai ancora da smaltire” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

rivescaltier : comunque vorrei arrivarci io al fisico di beatrice valli dopo tre parti, e comunque non avete un minimo di tatto pe… - tyanaroche : RT @thaIiemiller: sono scioccata dalle persone che hanno commentato la storia di beatrice valli in costume con: 'hai ancora da smaltire' 'h… - claudiadelbono : RT @thaIiemiller: sono scioccata dalle persone che hanno commentato la storia di beatrice valli in costume con: 'hai ancora da smaltire' 'h… - L0STINEME : ma cosa criticate Beatrice Valli per il suo fisico post gravidanza? lei non se ne vergogna e fa bene perché non c'… - thaIiemiller : sono scioccata dalle persone che hanno commentato la storia di beatrice valli in costume con: 'hai ancora da smalti… -

E’ un tripudio di cuori e d’amore per i vip che postano scatti romantici dalle località di villeggiatura. Ci sono le famiglie al completo di Ciro Immobile e Massimiliano Rosolino, i quadretti dolcissi ...

L’influencer Beatrice Valli durante i giorni scorsi ha partecipato al matrimonio della sua migliore amica con il ruolo di testimone. Le nozze però, non si sono svolte in modo classico ma bensì hanno o ...

