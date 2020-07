Beatrice Valli replica alle offese sul proprio fisico dopo la terza gravidanza (video) (Di giovedì 23 luglio 2020) Nelle scorse ore, Beatrice Valli è stata duramente attaccata (e offesa) su Instagram. L'ex tronista di 'Uomini e Donne', infatti, è stata bersagliata da pesanti giudizi dopo aver postato un balletto su Tik Tok con il compagno, Marco Fantini. Il motivo? Non aver recuperato pienamente la forma fisica di un tempo a poche settimane dal terzo parto.Beatrice Valli replica alle offese sul proprio fisico dopo la terza gravidanza (video) 23 luglio 2020 14:32. Leggi su blogo

