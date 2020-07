Beatrice Valli, insultata per il peso post partum: si sfoga così (Di giovedì 23 luglio 2020) Beatrice Valli torna ancora una volta molto agguerrita sui social dopo la scarica di insulti ricevuti per il suo fisico su instagram. Ecco le prove. foto facebookE’ successo tutto da poche ore e ad essere protagonista questa volta è l’ex corteggiatrice che ha da poco avuto la sua seconda bambina, nata dall’amore con Marco Fantini, conosciuto proprio durante l’esperienza di Uomini e Donne. Il tutto è partito da un video che i genitori bis hanno condiviso su tik tok che ha davvero scatenato l’inferno. Forte e agguerrita la risposta della nota influencer. Ecco le prove. Beatrice Valli insultata sui social non ci sta: la sua reazione è inaspettata Beatrice Valli, Fonte foto: Instagram ... Leggi su chenews

Ultime Notizie dalla rete : Beatrice Valli Beatrice Valli col completo over: per il matrimonio dell’amica veste da uomo con giacca e pantaloni Donna Fanpage Beatrice Valli insultata per la sua forma post-parto

Se non ti rimetti in forma dal minuto dopo il parto, alcuni utenti non vedranno l'ora di insultarti! E' questo il caso di Beatrice Valli, ex- corteggiatrice di Uomini e Donne, dove ha conosciuto ...

Beatrice Valli: "Non ho fretta di tornare in forma, rispettate le neomamme"

Mamma di tre figli, Beatrice Valli, 25 anni, vuole godersi questo momento senza ansie: "A ogni gravidanza il corpo cambia sempre di più e ci mette di più a receupare la forma pre-gravidanza. Inoltre ...

