Beatrice Valli, gli insulti all’ex UeD sono pesantissimi. Quella foto ha scatenato una bufera assurda (Di giovedì 23 luglio 2020) Non un bel momento quello vissuto da Beatrice Valli nelle scorse ore, visto che ha dovuto fare i conti nuovamente con duri attacchi da parte dei suoi hater. Ma non ha scelto la via del silenzio ed ha replicato per le rime. L’influencer è diventata di nuovo mamma circa due mesi fa, con la venuta alla luce di Azzurra. In seguito alla gravidanza, la donna ha preso qualche chilo in più e in molti le hanno fatto notare questa cosa: “Hai da smaltire”, “Cellulite e pancia”. A quel punto l’ex protagonista di ‘UeD’ ha perso la pazienza. Beatrice ha esordito così: “La gente non ha rispetto per il momento e per le persone. C’è gente che forse non capisce cosa significa mettere al mondo un figlio, anzi tre in questo caso: il corpo della donna cambia e sentirsi ... Leggi su caffeinamagazine

BlitzTVit : Beatrice Valli, insulti per l’aspetto fisico: “Me ne frego'. L’#influencer si mostra in bikini dopo il terzo parto… - doradellasala : Stima profonda per @valli_beatrice lei ha il coraggio di andare già al mare e ritornare alla sua routine. Io dopo 8… - amorsisulcuore : Vi lamentate se le influencer non si mostrano per come sono, poi arriva Beatrice Valli si mostra per com’è dopo 3 g… - zazoomblog : Beatrice Valli replica alle offese sul proprio fisico dopo la terza gravidanza (video) - #Beatrice #Valli #replica… - nerah28 : OT ma non proprio poiché il discorso haters e di tutti anche di noi #ciavarrini Ho appena letto un articolo e visto… -

Ultime Notizie dalla rete : Beatrice Valli Beatrice Valli col completo over: per il matrimonio dell’amica veste da uomo con giacca e pantaloni Donna Fanpage “Hai ancora da smaltire”, insultano Beatrice Valli per i chili post gravidanza. Lei: “Cattiverie”

È ancora scontro tra Beatrice Valli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne diventata una tra le influencer più popolari in Italia, e i suoi detrattori. Diventata mamma di Azzurra solo due mesi fa, Beatr ...

Beatrice Valli insultata per la sua forma post-parto

Se non ti rimetti in forma dal minuto dopo il parto, alcuni utenti non vedranno l'ora di insultarti! E' questo il caso di Beatrice Valli, ex- corteggiatrice di Uomini e Donne, dove ha conosciuto ...

È ancora scontro tra Beatrice Valli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne diventata una tra le influencer più popolari in Italia, e i suoi detrattori. Diventata mamma di Azzurra solo due mesi fa, Beatr ...Se non ti rimetti in forma dal minuto dopo il parto, alcuni utenti non vedranno l'ora di insultarti! E' questo il caso di Beatrice Valli, ex- corteggiatrice di Uomini e Donne, dove ha conosciuto ...