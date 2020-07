Baronissi, 200mila euro per la ristrutturazione della casa cantoniera (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Baronissi (Sa) – Duecentomila euro per l’ex casa cantoniera di Baronissi che rinasce grazie al finanziamento erogato dalla Regione Campania, attraverso il GAL “Terra e’ vita”. Un progetto di ristrutturazione e riqualificazione che consentirà di creare un innovativo polo socio-culturale nell’antica casina rossa di Corso Garibaldi. L’immobile, abbandonato da anni e in stato di degrado e fatiscenza, è stato acquisito dal Comune di Baronissi, in comodato d’uso, dalla Regione Campania: grazie al finanziamento del Gal diventerà un Polo per attività sociali e culturali. Questa mattina, la firma del decreto di concessione a Vietri sul Mare. “Viene premiata la ... Leggi su anteprima24

