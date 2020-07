Bari: morto travolto dal treno. Disagi al traffico ferroviario Indagine dell'autorità giudiziaria (Di giovedì 23 luglio 2020) Nel tratto Santo Spirito-Catino il sinistro. Il tteno ha travolto l’uomo. Indagine per appurare il motivo per cui la persona si trovasse sui binari. Ferrovie dello Stato comunica che le sbarrrdel passaggio a livello, in quel tratto, erano regolarmente abbassate. Disagi al traffico ferroviario sulla linea Foggia-Lecce praticamente per l’intera mattinata con ritardi anche superiori all’ora. L'articolo Bari: morto travolto dal treno. Disagi al traffico ferroviario <span class="subtitle">Indagine dell'autorità giudiziaria</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

Un uomo di 91 anni è morto investito da un treno mentre attraversava i binari al passaggio a livello di via Conte Mossa a Santo Spirito, a nord di Bari. La vittima, a quanto si apprende, residente nel ...

