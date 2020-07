Barbara D’Urso struccata, sportiva e bellissima: le foto su Instagram sono un incanto (Di giovedì 23 luglio 2020) Barbara D’Urso è molto attiva su Instagram e condivide spesso con i suoi follower dettagli relativi non solo ai momenti di lavoro, ma anche a quelli dedicati al relax. Dopo una stagione televisiva che l’ha vista impegnata su più fronti, la conduttrice campana si sta godendo le vacanze. In attesa di ripartire a settembre con Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live – Non è la D’Urso – il promo della sua prossima stagione televisiva è divertentissimo e la vede prendere il sole sulla sdraio sul tetto degli studi dove vengono registrati i programmi – la D’Urso si sta meritatamente rilassando, senza tralasciare quella vita sana che le ha permesso di arrivare in splendida forma a 63 anni. Una delle ultime foto pubblicate su Instagram ... Leggi su dilei

