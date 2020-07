Barbara D’Urso come Belen Rodriguez? Nell’ultima foto sembra lei (Di giovedì 23 luglio 2020) Questo articolo Barbara D’Urso come Belen Rodriguez? Nell’ultima foto sembra lei è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Barbara d’Urso ha condiviso su Instagram una nuova foto che ha fatto scatenare il web: qualcuno paragona lo scatto a quello di Belen Rodriguez. Nessuno ha niente da ridire sul fatto che Barbara d’Urso porti in maniera splendida i suoi 63 anni. La donna condivide ogni giorno almeno una foto su Instagram e l’ultima ha … Leggi su youmovies

zazoomblog : Barbara D’Urso vacanze da single «col cuore in mare» - #Barbara #D’Urso #vacanze #single - xo_camilla_ox : RT @uservinanonimo: video di barbara d’urso con il sapone in faccia che sembrava sperma - Roxas_223 : RT @uservinanonimo: video di barbara d’urso con il sapone in faccia che sembrava sperma - cenciodead : RT @uservinanonimo: video di barbara d’urso con il sapone in faccia che sembrava sperma - acmattia_1899 : RT @uservinanonimo: video di barbara d’urso con il sapone in faccia che sembrava sperma -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Barbara D’Urso racconta a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ com’è fare televisione ai tempi del Coronavirus, poi svela qual è l’ospite che la diverte di più Isa e Chia