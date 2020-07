Bando per le mense, il Tar dà ragione alla Raggi. A Roma non ci saranno più monopolisti nella ristorazione scolastica (Di giovedì 23 luglio 2020) Sul Bando per l’affidamento dei servizi di mense scolastiche, il Tar del Lazio dà ragione alla sindaca Virginia Raggi. I giudici hanno respinto tutti i ricorsi presentati dalle società in merito alla “procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale nei nidi capitolini, nelle sezioni ponte, nelle scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado site nel territorio, per la durata di tre anni”, bandita dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici e suddivisa in 15 lotti. Un Bando contro cui si erano scagliati diversi imprenditori perché consentiva ai partecipanti di concorrere per tutti i lotti ma ... Leggi su lanotiziagiornale

TgLa7 : #Ft: Casa Bianca sta considerando di inserire TikTok sulla lista nera che di fatto vieta agli americani dall'usare… - RegioneER : #cooperazioneinternazionale @RegioneER impegnata per i PAESI IN VIA DI SVILUPPO. Via al BANDO da 1,2 MLN di euro pe… - antoguerrera : ?? UFFICIALE: in una clamorosa retromarcia, Boris Johnson mette al bando la cinese Huawei per il 5G. Rimozione di tu… - mariorisaliti1 : RT @GagliardoneS: Dobbiamo dare LAVORO ai nostri operai e facciamo un bando europeo per i BANCHI? Andate a cagare, traditori. - DataDrivenInnov : RT @MakerFaireRome: +++ ACCELERATE IN ISRAEL: il bando per #startup! +++ Un finanziamento da 12.000€ e 10 settimane di mobilità presso #acc… -

Ultime Notizie dalla rete : Bando per Bando per il turismo in Lombardia: 17 milioni a disposizione per il rilancio OglioPoNews Migranti allo sbando al centro di Roma: "Ecco che fine fa chi sbarca"

“Chi ci assicura che non ci siano degli infetti anche qui? Con tutto quello che si sente alla televisione...”. Il signor Egisto ha un’ottantina di anni portata bene. Giornale sotto il braccio, percorr ...

Campo Sportivo di Bracciano: ancora chiuso da 900 giorni. Un comunicato del PD di Bracciano

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato del PD di Bracciano sullo stato del campo sportivo, chiuso ormai da quasi 2 anni e mezzo Da oltre 900 giorni chiuso il campo sportivo “Massimiliano Vergari”, un ...

“Chi ci assicura che non ci siano degli infetti anche qui? Con tutto quello che si sente alla televisione...”. Il signor Egisto ha un’ottantina di anni portata bene. Giornale sotto il braccio, percorr ...Riceviamo e pubblichiamo un comunicato del PD di Bracciano sullo stato del campo sportivo, chiuso ormai da quasi 2 anni e mezzo Da oltre 900 giorni chiuso il campo sportivo “Massimiliano Vergari”, un ...