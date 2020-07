Bando 118, Iervolino (ASL): “Ok avvalimento, riapertura termini entro 30 giorni” (VIDEO) (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Sapri (Sa) – Il direttore generale dell’Asl Salerno Mario Iervolino fa chiarezza sul Bando 118 del quale il Tar – in accoglimento del ricorso presentato dall’avvocato Marcello Fortunato in nome e per conto delle associazioni Croce Gialla e Napoli Soccorso – ha ordinato, di fatto, la illegittimità nella parte in cui la gara esclude il ricorso all’avvalimento. “Su sei punti su cui si articolava il ricorso – spiega Ierivolino – il Tar ha valutati cinque positivamente per l’Asl mentre ha ritenuto di dover fornire una diversa indicazione in materia di avvalimento. E’ una questione tecnica, in qualche modo ce l’aspettavamo. Questa pronuncia non ci mette in difficoltà. Anzi, ci fornisce ... Leggi su anteprima24

