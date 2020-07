Baby 3, Anna Lou Castoldi è la new entry della serie Netflix (Di giovedì 23 luglio 2020) Pubblicato il primo teaser della terza stagione di Baby, in arrivo su Netflix a settembre. Nel cast entra anche Anna Lou Castoldi La serie tv ,liberamente ispirata allo scandalo delle Baby squillo del quartiere Parioli di Roma, approda su Netflix per una terza ed ultima stagione. Oggi è stato diffuso un primo breve trailer: le protagoniste delle poche scena sono proprio Ludovica e Chiara. La prima è preoccupata per ciò che potrebbe succedere a lei e alla sua amica se la verità venisse a galla. Chiara invece, coinvolta quanto lei, la rassicura sul fatto che le rimarrà sempre vicina. Quest’ultima stagione si concluderà quindi con la scoperta della verità:il segreto delle due ragazze ... Leggi su zon

zazoomblog : Baby 3 su Netflix la data: c’è anche Anna Lou Castoldi - #Netflix #data: #anche #Castoldi - FraCaltagirone : RT @Diregiovani: ?????? L’attesa è finita: a settembre torna su @NetflixIT la terza e ultima stagione di #BabyNetflix. Tra le new entry Anna L… - Diregiovani : ?????? L’attesa è finita: a settembre torna su @NetflixIT la terza e ultima stagione di #BabyNetflix. Tra le new entry… - Magic_Charly : RT @GalantoMassimo: La figlia di Morgan e Asia Argento, Anna Lou Castoldi, sarà nel cast della terza (e ultima) stagione di #Baby, su Netfl… -