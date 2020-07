Aziende manifatturiere del FVG cercano giovani talenti (Di giovedì 23 luglio 2020) Hanno meno di trent’anni, sono diplomati o laureati nei settori delle scienze matematiche e informatiche, statistiche, dell’ingegneria industriale e dell’informazione e sono interessati a sviluppare progetti di digitalizzazione collaborando con alcune delle Aziende regionali più avanzate nell’Industria 4.0. Sono otto e sono i candidati che i Fari Manifatturieri del Friuli Venezia Giulia, imprese premiate lo scorso gennaio per i processi di digitalizzazione realizzati, stanno cercando per proseguire il percorso già intrapreso per restare competitivi in un mondo produttivo sempre più digitalizzato. I giovani selezionati entreranno, per dodici mesi, a far parte dello staff di otto Aziende leader del settore manifatturiero attive in Friuli Venezia Giulia, grazie alle borse di studio finanziate ... Leggi su udine20

bms_spa : RT @GiovannaDiTroia: Le aziende manifatturiere sono oggi alla ricerca di flessibilità produttiva e organizzativa, integrazione e la digital… - ConfindustriaUd : Otto aziende manifatturiere 4.0 del #FVG cercano altrettanti #giovani talenti per implementare progetti di digitali… - AntonioBergami4 : @Luciana12827144 @utentenumero1 @NicolaBellu @GuidoCrosetto euro della Germania il contemporaneo ingresso in area e… - IMorassi : Otto aziende manifatturiere del FVG cercano giovani talenti - mmmi_it : RT @euroregionenews: Otto aziende manifatturiere del Friuli Venezia Giulia cercano giovani talenti per implementare progetti di digitalizza… -

Ultime Notizie dalla rete : Aziende manifatturiere Le aziende manifatturiere Fvg cercano giovani talenti Il Friuli La ripresa passa dall’industria, non dallo stato

L’estensione del perimetro dello Stato nell’economia in tempo di crisi o di emergenza non è certo una novità per il capitalismo, e precede le riflessioni e le intuizioni geniali di John Maynard Keynes ...

Crisi imprese, Galassi: un piano per la ripresa della manifattura

«Il fatto che arrivi denaro dall’Europa mi fa piacere, anche perchè noi all’Europa diamo tanti soldi tutti gli anni. E’ giusto che l’Europa affronti il problema determinato dall’emergenza Coronavirus ...

L’estensione del perimetro dello Stato nell’economia in tempo di crisi o di emergenza non è certo una novità per il capitalismo, e precede le riflessioni e le intuizioni geniali di John Maynard Keynes ...«Il fatto che arrivi denaro dall’Europa mi fa piacere, anche perchè noi all’Europa diamo tanti soldi tutti gli anni. E’ giusto che l’Europa affronti il problema determinato dall’emergenza Coronavirus ...