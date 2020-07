Azienda di Monopoli, 300 euro di bonus a chi diventa genitore (Di giovedì 23 luglio 2020) 300 euro di bonus al mese per un anno a chi diventa genitore: l’idea del fondatore e titolare di un’Azienda di Monopoli per incentivare le nascite. Un bonus dipendenti concesso dal Gruppo industriale Plastic-Puglia di Monopoli, a Sud di Bari. Vitantonio Colucci, fondatore e titolare dal 1967 di Plastic-Puglia, spiega che quel bonus è del valore … L'articolo Azienda di Monopoli, 300 euro di bonus a chi diventa genitore è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

