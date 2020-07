Aurora Ramazzotti, la vera bellezza essendo unici e autentici (Di giovedì 23 luglio 2020) Questo articolo Aurora Ramazzotti, la vera bellezza essendo unici e autentici è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Spopola sui social in questi giorni Aurora Ramazzotti, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, che condivide messaggi positivi con i suoi fan. Ancora una volta Aurora Ramazzotti mostra la parte più reale di sé con una stories sul social network Instagram, che fa davvero sorridere. Negli scorsi giorni la ragazza ha letteralmente spopolato con … Leggi su youmovies

madeitinpm : Io l’unica certezza che al momento ho nella vita è di amare e stimate sempre di più @ChiaraFerragni e Aurora Ramazz… - cistifellea_ : RT @vevafra: Il post su instagram di Aurora Ramazzotti dove si mostra senza filtri e veli è di una semplicità e verità uniche ..se proprio… - VentagliP : RT @Biospyche: 'AURORA RAMAZZOTTI, I BRUFOLI E IL CORAGGIO DI ESSERE VERE' . Intervista ad ADELIA LUCATTINI . Su @drepubblicait . di BENEDE… - Biospyche : 'AURORA RAMAZZOTTI, I BRUFOLI E IL CORAGGIO DI ESSERE VERE' . Intervista ad ADELIA LUCATTINI . Su @drepubblicait .… - Notiziedi_it : Aurora Ramazzotti: la foto senza trucco fa il giro del web. Il commento di Michelle Hunziker e Tiziano Ferro -

Ultime Notizie dalla rete : Aurora Ramazzotti

Spopola sui social in questi giorni Aurora Ramazzotti, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, che condivide messaggi positivi con i suoi fan. Ancora una volta Aurora Ramazzotti mostra la parte ...Aurora Ramazzotti è diventata il simbolo della body positivity, è da quando ha postato sui social la foto con i brufoli in vista che sta "spaccando" il web, a dimostrazione del fatto che non bisognere ...