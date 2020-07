Aurora Ramazzotti: "Avevo 14 anni, dicevano che mia madre era più bella di me. Ha segnato la mia adolescenza" (Di giovedì 23 luglio 2020) Aurora Ramazzotti la ricorda ancora la copertina di quel giornale nel quale compariva a mare in costume in compagnia della madre. Lei, all’epoca 14enne, veniva messa a confronto fisico con la showgirl: un paragone che segnò la sua adolescenza. Lo ha raccontato durante lo show Ogni Mattina, in onda su Tv8. “Ho avuto problemi di peso, di pelle, di confronto, soprattutto con l’imposizione della nostra società, di come uno deve essere secondo le imposizioni”, spiega Aurora, “Avevo 14 anni, non lo dimenticherò mai, e c’era la mia foto in copertina al mare con mia madre, dove dicevano che mia madre era più bella di me. ... Leggi su huffingtonpost

