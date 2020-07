Audio Berlusconi, il giudice Franco cercò di registrare i colleghi della Cassazione nella camera di consiglio della sentenza Mediaset (Di giovedì 23 luglio 2020) Il giudice Amedeo Franco non fu solo registrato mentre parlava con Silvio Berlusconi, ma tentò anche di registrare. E non un colloquio qualsiasi ma la sua discussione in camera di consiglio con i colleghi giudici della corte di Cassazione mentre discutevano su una questione fondamentale: condannare o no lo stesso Berlusconi per frode fiscale? Quella sentenza, come è noto, ha cambiato la storia recente. Ma ora si scopre che già da prima qualcuno aveva cercato di boicottarla. A raccontare la storia è Conchita Sannino su Repubblica. Franco era il giudice relatore della sezione feriale che ... Leggi su ilfattoquotidiano

Nelle scorse settimane la difesa di Berlusconi ha inviato alla corte di Strasburgo gli audio di un colloquo tra lo stesso Franco e Berlusconi, avvenuto poco dopo la sentenza, durante il quale il ...

Gli audio del giudice Franco – in alcuni di essi Franco parlava di “sentenza sbagliata”– farebbero riferimento, tra le altre cose, alle considerazioni riguardo il trattamento a Silvio Berlusconi nel ...

