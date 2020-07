Attenzione: sciopero austostrade il 9 e 10 agosto (Di giovedì 23 luglio 2020) “Abbiamo dichiarato lo sciopero unitario nazionale per il 9 e il 10 agosto. E’ stata una scelta non facile ma ineludibile”. Ad annunciarlo Marco Verzari segretario nazionale Uiltrasporti, nel corso di una conferenza stampa unitaria convocata dai sindacati del settore autostradale. Lo sciopero nazionale del personale delle autostrade sarà di 4 ore, domenica 9 agosto riguarderà gli addetti all’esazione ai caselli e lunedì 10 il personale tecnico amministrativo. Lo sciopero, hanno spiegato le organizzazione sindacali, è stato proclamato per denunciare la situazione nelle 25 società delle concessioni autostradali in italia, “aggravato dalla emergenza pandemia che ha penalizzato occupazione e redditi del settore, dall’incertezza per ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Attenzione sciopero Attenzione: sciopero austostrade il 9 e 10 agosto QuiFinanza Sanità: scatta lo sciopero, i sindacati si dividono e i primari lavoreranno devolvendo i soldi

Pordenone, via libera alle ferie per i lavoratori dei servizi in delega e il fronte sindacale si spacca. La solidarietà alla protezione civile PORDENONE. A 24 ore dallo sciopero del comparto sanità de ...

Commercialisti, lo sciopero sarà ad oltranza

Lo sciopero dei commercialisti sarà ad oltranza ... Oltre alle proteste delle associazioni, l'altro argomento che sta stimolando l'attenzione della categoria è la proposta di riforma del sistema ...

