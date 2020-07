Attacco hacker sventato, un club di Premier ha rischiato di perdere oltre un milione (Di giovedì 23 luglio 2020) Secondo la BBC, che ha citato un rapporto dell'NCSC (National Cyber ​​Security Center), un club della Premier League avrebbe rischiato di perdere quasi 1 milione di sterline (1,10 milioni di euro) in una transazione relativa a un trasferiment ... Leggi su tuttonapoli

ilpost : Twitter ha subìto un enorme attacco informatico: sono stati violati i profili di decine di persone famose, tra cui… - franzrusso : Quello che si è verificato su #Twitter può essere definito, senza esagerazione, il più grave attacco hacker da quan… - Agenzia_Italia : Attacco hacker a #Twitter, colpiti i profili di #Obama, #Biden, #Musk, #Bezos e #KanyeWest (che nel frattempo ha ri… - saryxs87 : Il TAR ordina di rendere pubblico tutto il plico dei pareri del comitato tecnico scientifico che hanno portato al l… - esetitalia : Con un piano di difesa ben pensato, un team CIRST (Computer Security Incident Response Team) può affrontare qualsia… -

Ultime Notizie dalla rete : Attacco hacker

TUTTO mercato WEB

Mosca , 23 lug 18:21 - (Agenzia Nova) - Mosca respinge le accuse di coinvolgimento in attacchi di hacker in relazione allo sviluppo di un vaccino contro il coronavirus. Lo ha dichiarato la portavoce d ...Twitter si trova in una situazione piuttosto strana: la pandemia di COVID-19 ha causato una ripida impennata degli utenti attivi, ma allo stesso tempo le proteste sulla violenza della polizia e sulla ...