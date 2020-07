Atletica, Meeting Castiglione della Pescaia: presenti Fabbri, Rosa, Osakue e Lingua (Di giovedì 23 luglio 2020) L’Atletica leggera italiana torna in pista con il 10° Meeting Città di Castiglione della Pescaia (Grosseto), in programma nel pomeriggio di sabato 25 luglio. Particolare attenzione sarà riposta sui lanci, con quasi tutti i migliori azzurri al via. Nel getto del peso sarà in gara Leonardo Fabbri, primatista italiano indoor con 21,59, che si confronterà con i compagni di allenamento Zane Weir (sudafricano da 19.24) e Lorenzo Del Gatto (19.13 nell’ultimo inverno). Nella categoria juniores sarà sfida aperta tra Carmelo Musci (miglior prestazione italiana U20 con 18.71) e Riccardo Ferrara. Nel peso femminile invece, la pluricampionessa italiana Chiara Rosa scenderà in pedana con Martina Carnevale e Benedetta ... Leggi su sportface

Coninews : Diciotto candeline da spegnere sabato e un talento formidabile. ?? Con il 6,80 ottenuto al meeting di Savona Lariss… - sportface2016 : #Atletica, 10° Meeting Città di Castiglione della Pescaia (Grosseto): programma e azzurri in gara sabato 25 luglio - atleticaitalia : #atletica Sabato di lanci azzurri: Fabbri e Rosa nel peso, Osakue e Faloci nel disco, Fantini e Olivieri nel martel… - FidalPiemonte : #atletica Sabato a #Milano il #TrofeoBracco e a #CastiglionedellaPescaia il meeting internazionale con piemontesi a… - RivieraSportit : Atletica. Meeting Herculis EBS 2020: grande spettacolo al Louis II di Monaco il 14 agosto -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Meeting Atletica. Meeting Herculis EBS 2020: grande spettacolo al Louis II di Monaco il 14 agosto RivieraSport.it Atletica, Meeting Castiglione della Pescaia: presenti Fabbri, Rosa, Osakue e Lingua

Atletica, cancellata la tappa di Diamond League prevista a Gateshead ...

Lanci in copertina al meeting di Castiglione

Senza dimenticare l’alto femminile e le gare dei 3000 uomini e donne, che arricchiscono il programma del 10° Meeting Città di Castiglione della Pescaia (Grosseto), di scena sabato pomeriggio in ...

Atletica, cancellata la tappa di Diamond League prevista a Gateshead ...Senza dimenticare l’alto femminile e le gare dei 3000 uomini e donne, che arricchiscono il programma del 10° Meeting Città di Castiglione della Pescaia (Grosseto), di scena sabato pomeriggio in ...