Atletica, cancellata la tappa di Diamond League prevista a Gateshead (Di giovedì 23 luglio 2020) Quest’oggi la Federazione britannica di Atletica ha comunicato ufficialmente che la tappa di Diamond League 2020 prevista a Gateshead è stata cancellata. Inizialmente l’appuntamento era previsto per il 16 agosto, ma poi è stato rinviato al 12 settembre, ora invece salta definitivamente. Si tratta della sesta tappa di Diamond League 2020 cancellata in questa stagione, dopo quelle di Londra, Rabat, Zurigo, Parigi ed Eugene. Leggi su sportface

sportface2016 : #Atletica, cancellata la tappa di #DiamondLeague prevista a #Gateshead - Interista100 : ATLETICA LEGGERA WORLD MARATHON MAJORS Berlino CANCELLATA Boston CANCELLATA - Interista100 : ATLETICA LEGGERA DIAMOND LEAGUE 2.Zurigo (09.07) 7.Gateshead (12.09) Parigi CANCELLATA Eugene CANCELLATA -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica cancellata

Sportface.it

Quest’oggi la Federazione britannica di atletica ha comunicato ufficialmente che la tappa di Diamond League 2020 prevista a Gateshead è stata cancellata. Inizialmente l’appuntamento era previsto per ...L'appuntamento in programma il 12 di settembre a Gateshead, il quinto della stagione, è infatti stato cancellato, come comunicato dalla Federazione di atletica britannica. La pandemia di COVID-19 e il ...