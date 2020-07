Atalanta, i convocati di Gasperini per il Milan: out Ilicic (Di giovedì 23 luglio 2020) Di seguito l’elenco dei convocati da Gasperini per la gara di domani contro il Milan: Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.Difensori: Toloi, Caldara, Sutalo, Palomino, Czyborra, Gosens, Djimsiti, Castagne, Bellanova, Hateboer.Centrocampisti: Tameze, Freuler, De Roon, Malinovskyi, Da Riva, Pasalic.Attaccanti: Muriel, Gomez, Colley, Zapata. FOTO: Twitter Atalanta L'articolo Atalanta, i convocati di Gasperini per il Milan: out Ilicic proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

