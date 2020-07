ASUS Republic of Gamers annuncia il monitor portatile ROG più veloce al mondo (Di giovedì 23 luglio 2020) ASUS Republic of Gamers annuncia la disponibilità in Italia del monitor portatile con refresh rate di 240 Hz e supporto Adaptive‑Sync ASUS Republic of Gamers (ROG) annuncia la disponibilità in Italia di ROG Strix XG17AHP, il monitor portatile con il più alto refresh rate al mondo. Strix XG17AHP è dotato di un display IPS da 17.3” Full HD (1920 x 1080) con refresh rate a 240 Hz per garantire un gioco super fluido. La batteria integrata da 7800 mAh offre fino a 3.5 ore di gioco in movimento al massimo frame rate. È possibile inoltre sfruttare la tecnologia di ricarica ... Leggi su tuttotek

